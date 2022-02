Ukraine में भारतीय दूतावास के अधिकारियों को निर्देश- परिवार को वापस भेजें भारत: सूत्र

कीव: यूक्रेन पर रूसी हमले की आशंका के बीच भारतीय दूतावास (Indian Embassy in Ukraine) के अधिकारियों से अपने परिवार को वापस भारत​ भेजने के लिए कह दिया गया है. न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से यह खबर दी है. इससे पहले केंद्र सरकार ने रविवार शाम एक एडवाइजरी जारी कर यूक्रेन में रहने वाले भारतीय नागरिकों को देश लौटने की सलाह दी. केंद्र की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया कि यदि यूक्रेन में रुकना अति आवश्यक न हो तो भारतीय नागरिकों को वतन वापसी की सलाह दी जाती है.

Families of Indian Embassy officials in Ukraine have been asked to move back to India: Sources pic.twitter.com/lM91EhGlKS

