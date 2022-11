कनाडा में पिकअप ट्रक से टकराने और घसीटे जाने के बाद भारतीय छात्र की मौत

टोरंटो. कनाडा के टोरंटो में साइकिल से सड़क पार करते वक्त पिकअप ट्रक के टक्कर मारने और घसीटे के बाद 20 वर्षीय भारतीय छात्र की मौत हो गई. समाचार वेबसाइट ‘सीबीसीडॉटसीए’ की शुक्रवार को प्रकाशित एक खबर में मृतक की चचेरी बहन परवीन सैनी के हवाले से बताया गया कि मृतक कार्तिक सैनी अगस्त 2021 में भारत से कनाडा आया था. बहरहाल, पुलिस अभी तक मृतक की पहचान की पुष्टि नहीं कर सकी है. खबर के अनुसार, परवीन ने हरियाणा के करनाल से बात की, जहां उनका परिवार रहता है. प्रवीण ने बताया कि परिवार को उम्मीद है कि कार्तिक का शव जल्द से जल्द भारत भेजा जाएगा.

रिपोर्ट के मुताबिक शेरिडन कॉलेज ने पुष्टि की है कि कार्तिक उसका छात्र था. कॉलेज ने शुक्रवार को एक ईमेल में कहा, ‘‘हमारा समुदाय कार्तिक के आकस्मिक निधन से बहुत दुखी है. हम उनके परिवार, मित्रों, साथियों और प्राध्यापकों के प्रति हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करते हैं.’’ पुलिस ने बताया कि यह जानलेवा दुर्घटना बुधवार शाम करीब साढ़े चार बजे योंग स्ट्रीट और सेंट क्लेयर एवेन्यू के चौराहे पर हुई.

COLLISION:

Yonge/Sheppard

5:51pm

– Pedestrian struck by a vehicle

– Unknown injuries

– Police are on scene

– Driver has remained on scene

– Expect traffic delays in the area @TTCnotices@TorontoMedics are on scene#GO2301657

^lb

— Toronto Police Operations (@TPSOperations) November 25, 2022