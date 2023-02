Turkey-Syria Earthquake: भारतीय रेस्क्यू टीम ने 4 दिन बाद 8 वर्षीय बच्ची को मलबे से जिंदा निकाला, अब तक 24000 से ज्यादा मौतें

अंकारा: तुर्की और उसके पड़ोसी देश सीरिया में 6 फरवरी, 2023 को 7.8 की तीव्रता से आए विनाशकारी भूकंप ने जमकर तबाही मचाई है. अब तक दोनों देशों में मौतों का आंकड़ा 24,000 के पार चला गया है, जबकि हजारों की संख्या में लोग घायल हुए हैं. इस तबाही के बीच भारत से NDRF की टीमें भी तुर्की और सीरिया में रेस्क्यू के लिए पहुंची हैं और मलबों में दबे लोगों को बाहर निकाल रही है. एनडीआरएफ के जवानों ने एक 6 साल की बच्ची का रेस्क्यू करने के बाद एक 8 साल भी बच्ची को भी मलबे से सुरक्षित बाहर निकालने में सफलता पाई है. आश्चर्य की बात यह है कि बच्ची 4 दिन बाद मलबे से जिंदा ​निकली है.

PTI की रिपोर्ट के अनुसार, एनडीआरएफ की टीम तुर्की सेना के जवानों के साथ गाजियांटेप प्रांत के नूरदगी शहर में अपना बचाव अभियान चला रही है. टीम ने इस इलाके में मलबे से करीब 13 शव निकाले हैं. बल का बचाव अभियान सात फरवरी से तुर्की के प्रभावित इलाकों में जारी है. बता दें कि भारत ने 6 फरवरी के विनाशकारी भूकंप के बाद तुर्की और सीरिया को सहायता प्रदान करने के लिए “ऑपरेशन दोस्त” शुरू किया.

#WATCH | India’s NDRF & Turkish Army rescue an 8-year-old girl who was stuck alive under rubble of a building flattened by the massive earthquake in Nurdagi, Gaziantep in Turkey.

So far 24,000 people are dead in Turkey & Syria earthquakes that led to devastation.

(Source: NDRF) pic.twitter.com/6NNAAAzKml

— ANI (@ANI) February 11, 2023