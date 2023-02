VIDEO: अंतरिक्ष से कैसा दिखता है टेक हब बेंगलुरु? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ने दिखाया शानदार नजारा

बेंगलुरु: अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) ने शनिवार को भारत के ‘इलेट्रॉनिक सिटी’ का अंतरिक्ष से वीडियो शेयर किया है. दरअसल, आईएसएस का एक उड़ती हुई प्रयोगशाला पृथ्वी की सतह से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर से भारत से गुजरा.

नासा ने स्पेस स्टेशन का श्रीलंका के ऊपर गुजरते हुए फोटो खींचने का एक वीडियो शेयर किया है. स्पेस स्टेशन भारतीय महाद्वीप के ऊपर से 25 फरवरी को गुजरा, जिसमें ऊपर से एकदम साफ दिख रहा था. नासा ने उन शहरों और कस्बों का नक्शा भी जारी किया, जहां से अंतरिक्ष स्टेशन गुजरा. उधर, ISS Above ने ट्ववीट कर बताया कि ‘जीरो-ग्रेविटी लैब आज बाद में सोयूज एमएस-23 (Soyuz MS-23) के डॉकिंग की तैयारी लिए 180 डिग्री घूम गई यानि वापस चल पीछे चल दी.’

वहीं, एक अन्य ट्वीट में आईएसएस एबव ने ट्वीट किया, ‘यह @Space_Station का दृश्य बेंगलुरु शहर (जिसे बैंगलोर भी कहा जाता है) से शुरू होता है, जो भारत के दक्षिणी कर्नाटक राज्य की राजधानी है – और फिर श्रीलंका के ऊपर से गुजरता है.’

This @Space_Station view starts over the city of Bengaluru (also called Bangalore) which is the capital of India’s🇮🇳 southern Karnataka state – and then passes over Sri Lanka🇱🇰.

Feb 25, 2023 06:39 UTC

(you may notice this view is upside down from the usual orientation – that’s… https://t.co/sdP7hWUUX8 pic.twitter.com/ffsowUaNMy

— ISS Above (@ISSAboveYou) February 25, 2023