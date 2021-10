यूएन महासचिव ने चेताया- कोरोना का करोड़ों लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर भयानक असर, वर्षों तक रह सकती है समस्या

दुनिया भर में आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस (World Mental Health Day 2021) मनाया जा रहा है. इसका उद्देश्य मेंटल प्रोब्लम्स (मानसिक दिक्कतों) को लेकर लोगों के बीच जागरूकता फैलाना है, ताकि लोग मानसिक परेशानियों के प्रति जागरूक हों और समय रहते डॉक्टर्स से सहायता ले सकें. इसी बीच, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनिया गुटेरेस (Antonio Guterres) वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पर एक ट्वीट किया है. उन्होंने अपने ट्वीट में बताया कि कैसे कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों मानसिक स्वास्थ्य पर भयानक असर पड़ा है. करोड़ों लोग चिंता, अकेलेपन और तनाव से जूझ रहे हैं. यूएन जनरल सेक्रेटरी ने इस बात की तरफ भी इशारा किया कि अगर जल्द ही इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो मेंटल हेल्थ पर प्रभाव महामारी से भी कहीं अधिक समय तक रह सकता है.

Around the world, #COVID19 is taking a terrible toll on people’s mental health.

Millions are facing anxiety, loneliness and stress.

Without the necessary action & investment, the mental health impact may last far longer than the pandemic itself. #WorldMentalHealthDay

— António Guterres (@antonioguterres) October 10, 2021