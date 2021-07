इन 2 लक्षणों को बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें कोरोना मरीज, पढ़ें ये स्टडी

कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमित होने पर व्यक्ति में कई लक्षण (Corona symptoms) नजर आते हैं, जिन्हें नजरअंदाज करना घातक हो सकता है. कुछ गंभीर संकेत ऐसे भी होते हैं, जिन्हें घर पर कोरोना का इलाज कर रहे लोग पहचान लें, तो जान बचाना या स्थिति को कंट्रोल में रख पाने में आसानी हो सकती है.अमेरिका में हुई एक स्टडी में यह बात सामने आई है कि कोरोना मरीजों में दो संकेत बता सकते हैं कि वे कब अधिक गंभीर हो सकते हैं. पहला संकेत है जब आपको सांस लेने में तकलीफ (Breathing problem in corona) हो, उसके बाद सीने में लगातार दर्द (Chest pain) होना. ये दो ऐसे संकेत हैं, जो बताते हैं कि कोरोना गंभीर हो रहा है. इन दोनों लक्षणों पर समय रहते ध्यान दिया जाए, तो जान बच सकती है.इंफ्लूएंजा एंड अदर रेस्पिरेटरी वायरसेस जर्नल (Influenza and Other Respiratory Viruses journal) में प्रकाशित हुए एक अध्ययन के अनुसार, कोरोना मरीजों में दो संकेत नजर आएं, तो घातक हो सकता है. पहला संकेत है, सांस लेने की दर कम होना और दूसरा खून में ऑक्सीजन लेवल कम होना, ये दोनों संकेत हो सकते हैं खतरनाक, अगर सही समय पर ना दिया गया ध्यान.यदि आप कोरोना से संक्रमित हैं और घर पर आपका इलाज हो रहा है, तो इस लक्षण को भी नजरअंदाज ना करें. सीने में लगातार दर्द या दबाव इस बात की तरफ इशारा करता है कि वायरस फेफड़ों में पहुंच गया है. स्टडी में कहा गया है कि बुजुर्ग और मोटापे से ग्रस्त लोगों को इसका खतरा अधिक होता है.