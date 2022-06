धरती से 19 गुना बड़ा सौर तूफान निकला, सात घंटे में ऐसा दिखा नजारा

वॉशिंगटन. सूर्य से लगातार भयानक रेडिएशन निकलते रहते हैं, लेकिन एरिज़ोना स्थित एक खगोलीय फोटोग्राफर ने सूर्य का एक बेहतरीन टाइम लैप्स बनाया है. इसमें शक्तिशाली सोलर फ्लेयर्स को सूरज से निकलते हुए देखा जा सकता है. फ्लोरेंस के रहने वाले एंड्रयू मैककार्थी ने सूरज की सात घंटे में लगभग 10 लाख फोटो खींच कर ये वीडियो बनाया. एक विशेष दूरबीन के जरिए वह ऐसा करने में कामयाब रहे.

मैककार्थी ने कहा कि इस अवधि में दो बड़ी सोलर फ्लेयर्स देखने को मिलीं. इस सोलर फ्लेयरस में सूरज से करीब 2.5 लाख किमी ऊपर तक रेडियोएक्टिव तत्व निकाले. उन्होंने कहा कि एक के ऊपर एक पृथ्वी को अगर रख दिया जाए, तो ये 19 पृथ्वी के बराबर होगा. सूर्य से निकलने वाली सोलर फ्लेयर चुंबकीय शक्ति होती हैं. इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे एक्स रे, दिखने वाला प्रकाश और अल्ट्रावायलेट लाइट होती हैं.

I spent 7 hours shooting around a million photos of our sun, hoping to capture a solar flare. What I captured was incredible- back to back flares launching material into space! pic.twitter.com/3pXaIulNvm

— Andrew McCarthy (@AJamesMcCarthy) May 8, 2022