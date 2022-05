NASA ने जारी किया ब्लैक होल की आवाज का वीडियो, आपने सुनीं क्या?

वॉशिंगटन. ब्लैक होल हमारे अंतरिक्ष में ऐसी जगह है, जहां बहुत ही ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल मौजूद है. इनकी ऊर्जा इतनी है कि कोई भी चीज इसके आरपार नहीं जा सकती है. यहां तक कि प्रकाश भी इनसे होकर नहीं जा सकता है. यहां भौतिक विज्ञान का कोई भी नियम काम नहीं करता है. अब एक सैटेलाइट ने ब्लैकहोल की आवाज (Black Hole Sound) को रिकॉर्ड किया है. NASA ने अब इसे इंसानी कानों को सुनने के हिसाब से प्रोसेस करके जारी किया है.

जिस ब्लैक होल की ये आवाज है वह पृथ्वी से 20 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है. ये 1.1 करोड़ प्रकाश वर्ष की चौड़ाई में फैले पर्सियस आकाशगंगा समूह के केंद्र का हिस्सा है. 2003 से ही ये ब्लैकहोल ध्वनि से जुड़ा हुआ है. ऐसा इसलिए क्योंकि खगोलविदों ने पाया कि ब्लैक होल से निकली दबाव तरंगों ने क्लस्टर की गैसों को गर्म कर दिया.

इस तरंग को इंसानों के सुनने के लिए ध्वनि तरंग में बदला जा सकता है. एक मनुष्य 57 ऑक्टेव को नहीं सुन सकते. अब एक नई मशीन के जरिए इन तरंगों में नए नोट्स जोड़े गए हैं, जिनसे एक बेहतर साउंड मिला है.

If a black hole erupts in space and no one is around to observe it, does it make a sound?

Not to worry; the @ChandraXray Observatory is here with new #BlackHoleWeek sonifications from galaxy clusters far, far away. Listen: https://t.co/yGu0RuP7TX pic.twitter.com/6rAgJafmAa

— NASA (@NASA) May 5, 2022