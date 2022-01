मरने के लिए सबसे बेहतर है ये देश, जानिए लिस्ट में कितने नंबर पर है भारत?

लंदन. दुनिया में जिंदगी की क्वालिटी के साथ ही मौत की क्वालिटी (Quality of Death)भी बहुत महत्वपूर्ण है. शायद इसलिए वैज्ञानिकों ने हाल ही में क्वालिटी ऑफ डेथ एंड डायिंग इंडेक्स 2021 (Quality of Death and Dying Index 2021) के जरिए दिया है. इस इंडेक्स में यूनाइटेड किंगडम (United Kingdom) पहले स्थान पर है. मतलब यूके मरने के लिए सबसे बेहतर देश है. इसके अलावा आयरलैंड, ताइवान, कोस्टा रिका, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को भी A ग्रेड मिला है. रिपोर्ट के मुताबिक, इन देशों में रह रहे लोगों को उनके अंतिम दिनों में अच्छी शारीरिक और मानसिक देखभाल मिलती है.

इस स्टडी को अमेरिका की ड्यूक यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने किया है. इसमें दुनिया भर के 81 देशों को जिंदगी के आखिरी वक्त में दी जा रही देखभाल के आधार पर A, B, C, D, E, F ग्रेड दिए गए हैं. रिपोर्ट में जहां केवल 6 देशों ने A ग्रेड कमाया है, वहीं 21 देशों को F ग्रेड मिला है.

59वें स्थान पर है भारत

इस इंडेक्स में भारत D ग्रेड के साथ 59वें स्थान पर है. भारत के अलावा, चीन, रूस, ग्रीस, इंडोनेशिया, चिली, जॉर्जिया, वियतनाम और मेक्सिको को भी D ग्रेड मिला है. हैरानी वाली बात यह है कि अमेरिका को C ग्रेड के साथ 43वें पायदान पर जगह दी गई है. अमेरिका के साथ कोलम्बिया, म्यांमार, मेक्सिको, थाइलैंड, मिस्र, घाना, इजराइल, यूगांडा, डेन्मार्क और नाइजीरिया जैसे देश भी C ग्रेड में शामिल हैं.

इन देशों का प्रदर्शन सबसे खराब

81वें स्थान पर पैराग्वे को रखा गया है यानी यहां के लोग अपनी अंतिम सांसें सुकून में नहीं ले पाते हैं. बांग्लादेश, लेबनान, हैती, ब्राजील, सेनेगल, पुर्तगाल, दक्षिण अफ्रीका, आर्मेनिया, अर्जेंटीना, नेपाल, सूडान, मलेशिया, इथियोपिया और इराक जैसे देशों को भी F ग्रेड की लिस्ट में रखा गया है.

अच्छे ग्रेड्स में अधिकतर हाई इनकम देश

रिसर्च से जुड़े शोधकर्ता स्टीफन कॉनर कहते हैं कि अच्छे ग्रेड्स में हाई इनकम देशों का शामिल होना कोई संयोग नहीं हैं. यहां की सरकारें बाकी देशों के मुकाबले नागरिकों के स्वास्थ्य पर ज्यादा खर्च करती हैं. जिन देशों के ग्रेड अच्छे नहीं हैं, वहां की सरकारों को नागरिकों के स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है. यहां हाई इनकम देशों की तुलना में एक तिहाई से भी कम स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं.