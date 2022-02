कोरोना पॉजिटिव आने के बाद गलती से भी दोबारा न करवाएं PCR टेस्ट, जानें क्यों?

वॉशिंगटन. कोरोना वायरस टेस्ट में पॉजिटिव (Corona Test Positive) आने के बाद संक्रमित आइसोलेशन में चले जाते हैं. 10 से 14 दिन क्वारंटीन (Quarantine) में रहने के बाद उनके सामने एक बड़ा सवाल यह होता है कि क्या अब उन्हें दोबारा कोरोना टेस्ट करवाना चाहिए, जबकि वे एकदम स्वस्थ महसूस कर रहे हैं? कई बार आइसोलेशन के बाद दोबारा टेस्ट कराने पर भी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है. ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या वे अब भी संक्रमित हैं?

अमेरिका के टॉप डॉक्टर और महामारी विशेषज्ञ फहीम यूनुस ने इसका जवाब दिया है. अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ मेरिलैंड में महामारी मामलों के प्रमुख डॉक्‍टर फहीम यूनुस ने ट्वीट करते हुए बताया कि कभी भी कोविड पॉजिटिव आने के बाद दोबारा पीसीआर टेस्ट न करवाएं. इससे पहले भी वह महामारी को लेकर लोगों को सही जानकारी और चेतावनी देते रहे हैं. पिछले महीने उन्होंने कहा था कि ओमिक्रॉन वेरिएंट को हल्‍के में न लें, क्‍योंकि उनके अस्‍पतालों में सारे वेंटिलेटर भर गए हैं.

फहीम ने अपने हालिया ट्वीट में अपनी बात को समझाने की कोशिश की है. उन्होंने लिखा, ‘सवाल: मुझे कोविड हुआ था. मैं 10 दिन आइसोलेशन में रहा लेकिन दोबारा पीसीआर टेस्ट पॉजिटिव आया है. अब क्या?’ उन्होंने लिखा, ‘मुबारक हो! आप कोविड से रिकवर कर चुके हैं. पीसीआर टेस्ट वायरस के मृत कणों को पहचान रहा है. आइसोलेशन को खत्म करें क्योंकि आप संक्रामक नहीं है. एक बार कोविड पॉजिटिव आने के बाद कभी भी दोबारा पीसीआर टेस्ट न करवाएं.’

Q: I had COVID. Isolated for 10 days but PCR came back + again. What now?

Congrats! You are COVID recovered. PCR is detecting dead virus particles. End isolation as you aren’t contagious

NEVER repeat a PCR once COVID+

— Faheem Younus, MD (@FaheemYounus) February 2, 2022