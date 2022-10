प्रदर्शनकारी छात्रों से भिड़ी ईरान पुलिस, यूनिवर्सिटी में घुसकर दर्जनों छात्रों को किया गिरफ्तार

तेहरान. ईरान में महसा अमीनी की मौत के बाद से देशभर में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं. प्रदर्शन को रोकने के लिए ईरानी सुरक्षा बल अपनी पूरी कोशिश में लगे है. आंसू गैस के गोले दाग रही है. दर्जनों छात्रों को गिरफ्तार कर रहे हैं. इंटरनेट की सेवाओं को भी बंद कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद यह प्रदर्शन सिर्फ ईरान तक सिमित नहीं है, इस प्रदर्शन को दुनियाभर से समर्थन मिल रहा है.

रायटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, रविवार को ईरानी सुरक्षा बल ने अब तेहरान के एक विश्वविद्यालय को अपने निशाने पर लिया है. पुलिस वहां के छात्रों के साथ भीड़ गई. वहां फायरिंग भी हुई और कई छात्रों का पुलिस ने पीछा भी किया. एक्टिविस्ट ट्विटर अकाउंट 1500tasvir, जिसके लगभग 160,000 फॉलोअर्स हैं, ने कई वीडियो पोस्ट किए, जिसमें शरीफ यूनिवर्सिटी को दिखाया गया है, जो दर्जनों दंगा पुलिस से घिरा हुआ है.

You have to watch it several times to understand how the Sharif University students are being arrested. At the end of the video, the security forces shoot the person who is filming.#مهسا_امینی #MahsaAmini #IranRevolution pic.twitter.com/Q8dn9GUyly

— 1500tasvir_en (@1500tasvir_en) October 2, 2022