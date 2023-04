Shocking! बिना हिजाब वाली 2 महिलाओं के चेहरे पर शख्स ने फेंका दही, CCTV में कैद हुई घटना

तेहरान: ईरान में महिलाओं पर हिजाब (Hijab Incident In Iran) पहनने को लेकर घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. आये दिन हिजाब को लेकर ईरानी महिलाओं तरह तरह की यातनाएं झेलनी पड़ रही हैं. हिजाब को लेकर सरकार भी इतनी सख्त हो गई है कि उसने नैतिकता पुलिस (Morality Police) का गठन कर रखा है. अभी हाल में ईरान में एक ऐसी घटना सीसीटीवी (CCTV) में कैद हुई है. दो महिलाएं जिनका चेहरा हिजाब से ढका नहीं था, एक दुकान पर खड़ी इंतजार कर रही थीं. तभी पास से गुजरता एक शख्स अचानक दुकान में आता है और शेल्फ पर रखा दही (Yogurt) उनके चेहरे और बालों में लगा देता है. हालांकि, दुकानदार शख्स को धक्का देकर दुकान से बाहर खदेड़ देता है. हैरानी की बात ये है कि पुलिस ने महिलाओं को भी गिरफ्तार किया है.

ये है विस्तृत घटना

ईरान के मशहद में नैतिकता पुलिस द्वारा सार्वजनिक रूप से हिजाब न पहनने पर दो महिलाओं का अपमान करने के लिए उन पर दही फेंकने की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है. चौंकाने वाली बात यह है कि दुकान परिसर में आदमी द्वारा हंगामा करने और इसके लिए कर्मचारियों द्वारा दुकान से बाहर निकाले जाने के बावजूद महिलाओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ में उस उपद्रवी को गिरफ्तार किया गया है.

Remarkable video: An Islamist morality police in Mashhad, Iran pours yogurt over the heads of two women for not wearing hejab.

In a previous era the shopkeeper may have been afraid to intervene against government thugs, but times have changed in Iran. pic.twitter.com/4PWu4btPhl

— Karim Sadjadpour (@ksadjadpour) March 31, 2023