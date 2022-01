VIDEO: Israel ने वायुमंडल के बाहर ध्वस्त की मिसाइल, एरो वेपन सिस्टम का सफल परीक्षण

तेल अवीव. इजरायल (Israel) ने मंगलवार को एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए मंगलवार को धरती के वायुमंडल के बाहर लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल को ध्वस्त कर दिया. इसके लिए इजरायल ने अपनी नई हथियार प्रणाली एरो वेपन सिस्टम (Arrow Weapon System) की टेस्टिंग की. एरो वेपन सिस्टम इजरायल की उस रक्षा प्रणाली का हिस्सा है जो दुश्मन की ओर से आती हुई मिसाइल को अंतरिक्ष में तबाह कर सकता है. इसका मतलब यह है कि ये सिस्टम वायुमंडल की ओर से आ रही लंबी दूरी की मिसाइल को धरती से सैकड़ों किलोमीटर ऊपर ही बर्बाद कर सकता है.

इजरायल की ये एडवांस सुरक्षा प्रणाली उसे लेबनान के हिज्बुल्ला, फिलिस्तीन के हमास समेत अन्य आतंकी समूहों और पड़ोसी मुल्कों से उसे सुरक्षित करेगी. इजरायल के रक्षा मंत्राल ने कहा है कि ये एरो वेपन सिस्टम के ऐरो-3 इंटरसेप्टर्स ने सटीक निशाने को पहचान कर अंतरिक्ष में ही उसे खत्म कर दिया. ये परीक्षण पूरी तरह से सफल रहा.

Israel’s Defense Ministry, the IDF and the US Missile Defense Agency successfully conducted a planned interception test of the Arrow-3 missile-defense system.

