इजराइल: दो बम धमाकों से दहला यरूशलम, एक की मौत और 21 घायल, PM लापिद करेंगे सुरक्षा बैठक

यरुशलम: यरुशलम में बुधवार को दो बस स्टॉप पर हुए बम धमाकों में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 21 अन्य लोग घायल हो गए. इजराइली पुलिस और बचावकर्मियों ने कहा कि यह समन्वित आतंकी हमला लगता है. पहला धमाका सुबह 7 बजे के कुछ ही समय बाद यरुशलम में प्रवेश के मुख्य द्वार के पास गिवत शॉल में हुआ. धमाका ऐसे वक्त हुआ जब कर्मचारी अपने कार्यालय और छात्र अपने शैक्षणिक संस्थान जाने के लिए रास्ते में थे. चिकित्सा अधिकारियों ने कहा कि धमाके में बस स्टॉप पर मौजूद 17 लोग घायल हो गए जिनमें से चार की हालत गंभीर बताई जा रही है. अस्पताल के अधिकारियों ने कहा कि घायलों में से एक की बाद में शारे जेदक मेडिकल सेंटर में मौत हो गई.

दूसरा धमाका यरुशलम में प्रवेश के एक और मार्ग पर रामोत में एक बस स्टॉप पर सुबह 7:30 बजे के बाद हुआ. यह जगह सुबह लोगों से भरी रहती है. इस धमाके में चार लोग घायल हो गए. पुलिस ने अपनी शुरुआती प्रतिक्रिया में कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हताहत करने के लिए विस्फोटक सामग्री के साथ कीलों को रखा गया था और धमाकों को समान रिमोट उपकरणों द्वारा नियंत्रित किया गया था. इजराइल के पुलिस आयुक्त कोबी शब्ताई ने कहा, “यह हमले की ऐसी कार्य योजना थी जिसे हमने कई सालों से नहीं देखा.” उन्होंने कहा कि यह समन्वित आतंकी हमले जैसा प्रतीत होता है.

#BREAKING: TERROR BOMBINGS IN ISRAEL: 2 explosions at 2 Jerusalem bus stops left one person dead and another 21 people hurt. pic.twitter.com/hqoUAGHXzP

— Moshe Schwartz (@YWNReporter) November 23, 2022