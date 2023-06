यरूशलम: इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने साइप्रस में इजरायली कारोबारियों पर हमला करने की कथित ईरानी साजिश को विफल करने का दावा किया है. मोसाद ने खुलासा किया है कि इस हत्या की साजिश में पाकिस्तान की ख़ुफ़िया एजेंसी आईएसआई (ISI) भी शामिल है. वहीं, ईरान की धरती पर सफल ऑपरेशन करते हुए इजराइली एजेंसी ने हमले के प्रमुख साजिशकर्त्ता युसेफ शाहबाज़ी अब्बासलिलु को पकड़ लिया है.

मोसाद के मुताबिक, अब्बासलिलु को ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड के वरिष्ठ कर्मियों से विस्तृत निर्देश और हथियार प्राप्त हुए. पूछताछ में उसने हमले में अपनी संलिप्तता स्वीकार की और बताया कि कैसे उसने इसे अंजाम देने की कोशिश की. उसने पूछताछ में मोसाद को यह भी बताया कि उसके सेल को साइप्रस सुरक्षाकर्मियों ने एक ऑपरेशन में नष्ट कर दिया था. अब्बासिलिलो ने अपने हैंडलर का नाम हसन शौशतारी ज़ादेह ने बताया है, जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) की विदेशी खुफिया शाखा का एक जाना-माना वरिष्ठ व्यक्ति है. अब्बासिलिलो ने कहा कि हसन ‘ पाकिस्तानियों को भरोसेमंद’ मानता था.

This is a direct testimony of an Iranian operative of the direct involvement of the IRGC in organizing a terrorist act on European soil. The IRGC is a terrorist organization and needs to be dealt with accordingly https://t.co/zsZjOSOgXQ

— Joshua L. Zarka (@yzarka) June 29, 2023