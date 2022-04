तेल अवीव: गोलीबारी में 2 की मौत, अमेरिका ने कहा- इस दुख की घड़ी में वो इजराइल के साथ

तेल अवीव. Tel Aviv shooting: अमेरिका ने इजरायल के शहर तेल अवीव में हुई गोलीबारी को लेकर दुख जताया है. विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इस हमले के बाद एक बयान जारी करते हुए कहा है कि इस दुख की घड़ी में अमेरिका इजरायल के साथ खड़ा है. बता दें कि गुरुवार की रात गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई. जबकि कई लोग घायल हो गए. इज़रायल में पिछले दो हफ्ते के दौरान ये चौथा हमला है.

तेल अवीव में हुए आतंकी हमले के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने गुरुवार को एक बयान में कहा, ‘हमारी संवेदनाएं मारे गए लोगों के परिवारों और अन्य प्रियजनों के साथ हैं. हम घायलों के जल्दी स्वस्थ होने की कामना करते हैं. इस घटनाक्रम पर हमारी नज़र है. इज़रायल के साथ हम लगातार संपर्क में हैं. ऐसी आतंकवादी हिंसा के हम खिलाफ हैं.’

2 की मौत 4 की हालत गंभीर

ये गोलीबारी शहर के सबसे व्यस्त सड़कों में से एक डिज़ेंगॉफ़ स्ट्रीट पर हुई. ये इलाका रेस्टोरेंट के लिए लोकप्रिय है. सुरक्षा बल कम से कम एक बंदूकधारी की तलाश कर रहे हैं और पुलिस ने लोगों से घर के अंदर रहने को कहा है. इज़राइल की इमरजेंसी सेवाओं के एक प्रवक्ता ने कहा कि हमले के बाद नौ लोगों को अस्पताल लाया गया. तेल अवीव के इचिलोव अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा कि चार लोगों की हालत गंभीर है.

