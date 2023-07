Japan Living In 2050: जलवायु परिवर्तन से पूरी दुनिया जूझ रही है. दुनिया के सभी देश, अमेरिका से लेकर यूरोप और जापान तक, देश इस गर्मी में भीषण गर्मी से झुलस रहे हैं. गर्मी से निपटने के लिए लोग अजीबोग़रीब आइडिया लेकर आ रहे हैं. तकनीक के मामले में जापानियों का तो कहना ही क्या. यहां का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स पंखे से सुसज्जित एक अनोखा ड्रेस पहने हुए दिखाई दे रहा है. ट्विटर पर शेयर होने के बाद काफी सनसनी मचा दी है.

इस ड्रेस को चलता-फिरता एयर कंडीशनर (AC) कहा जा सकता है. शख्स के इस ड्रेस में पंखे लगे हुए हैं, जो बाहर की हवा अंदर की ओर खींचता है और पसीने को वाष्पित करता है. जिससे शरीर को गर्मी से राहत मिलती है. ट्वीट में लिखा हुआ है कि, ‘जापान में कामकाजी कपड़ों का काफी तेजी से प्रसार देखा जा रहा है. जिनका उद्देश्य गर्मी से बचाव करना है. कपड़ों से जुड़े पंखे बाहरी हवा को सोखते हैं, पसीने को वाष्पित करते हैं, जिससे वाष्पिकरण के माध्यम से गर्मी निकलती है और शरीर ठंडा होता है.’

यहां देखें वीडियो-

Japan is seeing the rapid spread of work clothes that aim to protect against heat. The fans attached to the clothes suck outside air, evaporating sweat, thereby releasing heat through vaporization and cooling the body

[read more: https://t.co/ghiuoqcqOs]pic.twitter.com/CgH31dV2fQ

— Massimo (@Rainmaker1973) July 23, 2023