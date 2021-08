क्या इजरायली PM संग बैठक के दौरान जो बाइडन सो गए थे? सोशल मीडिया पर VIDEO वायरल

नई दिल्ली. संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन का इजरायल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट के साथ एक बैठक के दौरान कथित तौर पर ‘सोने’ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया. दोनों विश्व नेताओं के बीच शुक्रवार (27 अगस्त) को व्हाइट हाउस में संबंधित बैठक हुई थी. पहले यह बैठक बृहस्पतिवार को होनी थी, लेकिन अफगानिस्तान के काबुल हवाई अड्डे पर हुए आत्मघाती बम हमले में 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद बैठक को स्थगित कर दिया गया. प्रधानमंत्री बनने के बाद यह नफ्ताली की पहली अमेरिकी यात्रा है.

सोशल मीडिया पर वीडियो के तेजी से वायरल होने के बाद रिपब्लिकन नेताओं और सोशल मीडिया यूजर्स ने यह अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन बैठक के दौरान वास्तव में सो रहे थे. ईएचए न्यूज ने ट्वीट किया, ‘नफ्ताली बेनेट के साथ आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन सो गए. जब बाइडन सो रहे थे, तब भी बेनेट ने बात करना जारी रखा.’

▪️ #US president Joe Biden fell asleep during a press conference he held with Naftali Bennett. ▪️Bennett continued to talk while Biden was sleeping. pic.twitter.com/p2EzWdQ3tF

राजनीतिक रणनीतिकार चक कैलेस्टो ने जोर दिया, “जो बाइडन इजरायल के नए प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट के साथ उच्च-स्तरीय बैठक के दौरान सोते हुए पाए गए… इस दौरान इजरायल के प्रधानमंत्री नफ्ताली ने सीधे तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति को देखा जैसे कि वह अविश्वास में हों …”

The Israeli Prime Minister Naftali looked DIRECTLY AT THE US PRESIENT as if in disbelief…

BREAKING REPORT: Joe Biden Caught *SLEEPING* During High-Level MEETING with Israel’s new prime minister Naftali Bennett…

एक ट्विटर उपयोगकर्ता, जेडी शार्प ने संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे बड़े सहयोगी यानी इज़रायल के साथ मुलाकात के दौरान कथित तौर पर सोने के लिए जो बाइडन की आलोचना की. इसके साथ ही उन्होंने कहा, ’25वां संशोधन कमला हैरिस द्वारा शुरू किया जाना चाहिए और कांग्रेस द्वारा तुरंत इसकी पुष्टि की जानी चाहिए.’ आपको बता दें कि 25वां संशोधन उप-राष्ट्रपति को इस बात की इजाजत देता है कि वो राष्ट्रपति की मृत्यु, इस्तीफे या पद से हटाने के मामले में खुद उनकी भूमिका निभाए. इस तरह के निर्णय को सीनेट और प्रतिनिधि सभा में बहुमत से पास होना भी जरूरी है.

Joe Biden sleeping in the middle of a meeting with the Prime Minister of one of our greatest allies, Israel.

The 25th Amendment must be started by Kamala Harris and confirmed by Congress immediately. https://t.co/91sU1aFfJa

— JD Sharp (@imjdsharp) August 28, 2021