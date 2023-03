Kabul Bomb Blast: काबुल में विदेश मंत्रालय के पास जोरदार धमाका, 6 लोगों की मौत और 20 घायल

काबुल. अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में विदेश मंत्रालय के पास आज सोमवार को एक जोरदार धमाका हुआ, जिसमें, जानकारी मिलने तक, 6 लोगों की जान चली गई और 20 लोग घायल हैं. अभी तक सरकार द्वारा इस धमाके पर कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया गया है. आज दोपहर में एक एनजीओ ने बम ब्लास्ट की खबर दी.

एक न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक सोमवार को डाउनटाउन में दाउदजई ट्रेड सेंटर के पास ये धमाका हुआ. इससे पहले भी अफगानिस्तान में कई बड़े बम धमाके हो चुके हैं. हालांकि, तालिबान सरकार ने अभी तक किसी भी रिपोर्ट या कोई टिप्पणी देने से इनकार कर दिया है. वहीं, खामा प्रेस (Khaama Press) ने तालिबान सरकार को कोट करते हुए बताया कि विदेश मंत्रालय के कर्मचारियों ने बिल्डिंग को छोड़ दिया है. बताया जा रहा है कि ये धमाका आत्मघाती हमला था. मालूम हो कि जनवरी महीने में भी ऐसा ही एक विस्फोट हुआ था जिसमें 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी.

ये भी पढ़ें- सावरकर बयान पर उद्धव शिवसेना और कांग्रेस में तकरार, खड़गे ने बुलाई विपक्षी दलों की मीटिंग, लेकिन

बम ब्लास्ट की खबर देने वाला इटेलियन एनजीओ इमरजेंसी के स्टेफानो सोजा ने सोमवार को बताया, ‘हमें ब्लास्ट में घायल कुछ लोग मिले हैं.’ वही उनके एक सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार बम धमाके में एक छोटा बच्चा भी घायल हो गया है. सोजा ने बताया कि ये धमाका काबुल में विदेश मंत्रालय के पास हुआ है.

Woke up to the news of a blast in Kabul in front of the Ministry of Foreign Affairs. The attack has taken the lives of innocent civilians and has caused destruction. This is inhumane and barbaric. 1/2#Kabul #Afghanistan #BalochistanIsPakistan #SupremeCourt #nuclear #Karachi pic.twitter.com/QmCwDELyu6

— Imtiaz Jalali (@imtiazjalali90) March 27, 2023