यूक्रेन के शरणार्थियों से जुड़े सवाल पर हंसने लगीं कमला हैरिस, ट्विटर यूजर्स ने घेरा; देखें VIDEO

नई दिल्ली. युद्धग्रस्त यूक्रेन के शरणार्थियों के भविष्य के बारे में पूछे गए एक सवाल पर हंसने के लिए अमेरिका की उप-राष्ट्रपति कमला हैरिस आलोचनाओं में घिर गई हैं. यह घटना गुरुवार को वारसा में पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेजेज डूडा के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन के दौरान हुई. एक रिपोर्टर ने हैरिस से पूछा कि क्या संयुक्त राज्य अमेरिका यूक्रेन के शरणार्थियों को पनाह देगा? और राष्ट्रपति डूडा “क्या आप अमेरिका से विशेष रूप से अधिक शरणार्थियों को स्वीकार करने के लिए कहेंगे?”

जवाब देने से पहले कमला हैरिस ने पोलिश राष्ट्रपति की ओर देखा कि क्या वह पहले जवाब देना चाहेंगे. फिर उन्होंने पोडियम से कहा, “जरूरत के समय जो दोस्त काम आए, वास्तव में वही सच्चा दोस्त है.” इतना कहने के बाद वह कुछ सेकंड तक हंसती रहीं. इसके बाद डूडा ने जवाब देना शुरू किया, यह पुष्टि करते हुए कि पोलैंड ने वास्तव में हैरिस से यूक्रेनी शरणार्थियों के लिए कांसुलर प्रक्रिया को तेज करने में मदद करने के लिए कहा है.

Kamala Harris Had Another Laughing Incident in Poland pic.twitter.com/5kvpg62uRG

— Ionic Minerals (@spirit2012) March 10, 2022