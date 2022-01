जब डेमोक्रेटिक पार्टी के दफ्तर के बाहर पाइप बम मिला था, तब उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी वहीं थीं : रिपोर्ट

बाइडन के बेहोश होते ही कमला हैरिस बन जाएंगी US राष्ट्रपति, जानें क्या है मामला

वॉशिंगटन. भारतवंशी-अमेरिकी कमला हैरिस (Kamala Harris) अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति (First woman vice president of US) बनते ही बाल-बाल बची थीं. अमेरिकी मीडिया के मुताबिक, पिछले साल 6 जनवरी को जब उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी (Democratic Party) के दफ्तर के बाहर पाइप बम मिला था, तब कमला हैरिस (Kamala Harris) वहीं मौजूद थीं.

एफबीआई के सूत्रों के हवाले से समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने यह खबर दी है. इसमें बताया गया है कि डेमोक्रेटिक पार्टी (Democratic Party) के दफ्तर में उस वक्त राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक चल रही थी. उसमें नव-निर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस (Kamala Harris) भी मौजूद थीं. तभी बाहर सुरक्षाकर्मियों को पाइप बम मिला, जो कभी भी फट सकता था. लिहाजा, आनन-फानन में सुरक्षकर्मियों द्वारा कमला हैरिस को वहां से बाहर निकाल लाया गया.

गौरतलब है कि अमेरिकी संसद (Capitol Hill) पर पिछले साल 6 जनवरी को निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के समर्थकों ने बड़ी संख्या में हमला (Capitol Hill Attack) किया था. इसी दौरान ये पाइप बम पाए गए थे. ट्रंप समर्थक हमलावरों का आरोप था कि चुनाव में जो बाइडेन (Joe Biden) ने धोखाधड़ी से जीत हासिल की है. हालांकि बाइडेन ने लोकप्रियता के सभी मापदंड तोड़ते हुए करीब 70 लाख वोटों से जीत हासिल की थी. यह बात बाद में डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) को भी माननी ही पड़ी थी और मुश्किल से सही पर राष्ट्रपति का पद छोड़ना पड़ा था.

इस घटना के एक साल पूरा होने पर अभी गुरुवार, 6 जनवरी को राष्ट्रपति जो बाइडेन (US President Joe Biden) और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस (Kamala Harris) ने फिर उस मामले का जिक्र किया. दोनों ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) का नाम नहीं लिया। लेकिन उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा, ‘लोकतंत्र इतनी नाजुक व्यवस्था है कि अगर हम सचेत नहीं रहे, इस पर निगाह नहीं रखी तो हम इसकी सुरक्षा नहीं कर सकते. इसमें कई खामियां आ जाएंगी. यह विफल हो जाएगी.’ इस मौके पर कमला हैरिस ने कहा, ‘हम अपना भविष्य उन लोगों के भरोसे नहीं छोड़ सकते, जो हमारी आवाज दबाना चाहते हैं.

