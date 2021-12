Kentucky Tornadoes: अमेरिका के केंटकी में चक्रवाती तूफान से भारी तबाही, अब तक 84 लोगों की मौत

टेनेसी. अमेरिका के केंटकी राज्य में चक्रवाती तूफान (Kentucky Tornadoes) से भारी तबाही मच गई है. इस खतरनाक तूफान से अब तक 84 लोगों के मरने की आशंका है. कहा जा रहा है कि मृतकों की संख्या 100 के पार जा सकती है. इस तूफान की चपेट में अमेरिका (America) के कुल 6 राज्य आए हैं. सीएनएन के मुताबिक तूफान के दौरान कई फैक्ट्रियों में सैकड़ों मजदूर फंस गए. फिलहाल बचाव और राहत का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है. केंटकी के गवर्नर एंडी बेशिर ने कहा है कि ये उनके राज्य के इतिहास में सबसे विनाशकारी बवंडर है.

शुक्रवार रात को क्षेत्र में भयंकर तूफान आया और कई राज्यों में व्यापक पैमाने पर नुकसान पहुंचा है. उन्होंने ये भी कहा है कि बवंडर से 10 काउंटी में लोगों के मरने की आशंका है. अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि सरकार तूफान में मारे गए लोगों की पूरी मदद करेगी. उन्होंने कहा कि ये अमेरिका के इतिहास में सबसे खतरनाक तूफान था. बाइडेन ने लोगों की मदद के लिए इमरजेंसी फंड जारी कर दिए हैं. उन्होंने कहा कि इस तूफान से 365 किलोमीटर तक बर्बादी का मंजर है.

Some of the worst destruction from the Kentucky tornado was centered in Mayfield, a town of nearly 10,000 people. At least 110 people were huddled inside a candle factory in the area when a tornado ripped through. https://t.co/1VRJZXLBWw pic.twitter.com/Mh3i3oEzZa

— The New York Times (@nytimes) December 11, 2021