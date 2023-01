Video: ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तान समर्थकों ने भारतीयों पर किया हमला, तिरंगे का अपमान

मेलबर्न: ऑस्ट्रेलिया (Australia) में एक बार फिर खालिस्तान (Khalistan) समर्थकों की गुंडागर्दी सामने आई है. मेलबर्न में हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर जा रहे भारतीयों पर खालिस्तानियों ने हमला कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है. द ऑस्ट्रेलिया टुडे के मुताबिक इस हमले में 5 लोग घायल भी हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. ऑस्ट्रेलिया टुडे ने ट्वीट किया, ‘मेलबर्न के फेडरेशन स्क्वायर फाइव में खालिस्तान समर्थकों के उत्पात का एक और वीडियो वायरल है. घटना में घायलों को अस्पताल भेजा गया है.’

वीडियो वायरल होने के बाद, भारतीय जनता पार्टी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानी समर्थकों द्वारा ‘भारत विरोधी गतिविधियों’ की निंदा की. उन्होंने ट्वीट किया कि “मैं ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानी समर्थकों द्वारा भारत विरोधी गतिविधियों की कड़ी निंदा करता हूं. असामाजिक तत्व जो इन गतिविधियों से देश की शांति और सद्भाव को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे सख्ती से निपटा जाना चाहिए और दोषियों को कानून के कटघरे में लाया जाना चाहिए.”

हिंदू ह्यूमन राइट्स ने की गिरफ्तारी की मांग

आपको बता दें कि सोशल मीडिया में वायरल वीडियो में दिख रहा है कि खालिस्तानी समर्थक, भारतीय लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं जिसके बाद भारतीय घटनास्थल से भागते हुए दिख रहे हैं. वीडियो में एक व्यक्ति को भारतीय झंडे को तोड़कर जमीन पर फेंकते हुए भी देखा गया. हिंदू ह्यूमन राइट्स ऑस्ट्रेलेशिया की निदेशक सारा एल गेट्स ने भी खालिस्तान समर्थकों के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज ले जा रहे एक भारतीय युवक का पीछा करते हुए वीडियो ट्विटर पर शेयर किया. गेट्स ने ट्वीट किया कि “तिरंगा लेकर जा रहे भारतीय युवक पर फेडरेशन स्क्वायर खालिस्तान रेफरेंडम के पास खालिस्तान समर्थक उस पर हमला कर देते हैं. मुझे उम्मीद है पुलिस आंख नहीं मूंदेगी.”

