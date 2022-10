दिवाली मना रहे कनाडाई भारतीयों के साथ खालिस्तानी अलगाववादियों की हुई झड़प, देखें VIDEO

टोरंटो. कनाडा के मिसिसॉगा शहर में एक दिवाली पार्टी के दौरान भारतीय मूल के कनाडाई लोगों और खालिस्तान अलगाववादी आंदोलनकारियों के बीच झड़प का मामला सामने आया है. इस विवाद में एक व्यक्ति घायल भी हो गया है. पुलिस के मुताबिक उसे मामूली चोटें आई हैं. विवाद का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है.

सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में दो समूहों को दिखाया गया है, एक तिरंगा पकड़े हुए हैं तो वहीं दूसरे समूह खालिस्तान का झंडा पकड़े हुए हैं. यह दिवाली पार्टी मिसिसॉगा शहर में हो रही थी. पुलिस ने बाद में पुष्टि की कि विवाद में एक व्यक्ति घायल हो गया. व्यक्ति को मामूली चोटें आई हैं और पैरामेडिक्स द्वारा उसका इलाज किया गया. स्थानीय समाचार मीडिया वेबसाइट insauga.com के अनुसार पील पुलिस ने 400-500 लोगों को एक पार्किंग एरिया में लड़ने के रूप में रिपोर्ट को वर्णित किया है.

DIWALI NIGHT ‘FIGHT’: A flag-waving faceoff between Indian & Khalistan supporters at Westwood Mall, Malton-Mississauga, on Diwali night appears to have triggered what Peel Police described as reports of “400-500 people fighting in a parking lot.” One person was injured. https://t.co/EBC0HAKLKP pic.twitter.com/FIA3vbELpd

— Daksh Panwar (@Daksh280) October 25, 2022