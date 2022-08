Video: किम जोंग उन ने कही ऐसी बात कि रोने लगे सेना के डॉक्टर्स, देखें तानाशाह का 'इमोशनल अत्याचार'

नई दिल्ली: उत्तर कोरिया (North Korea) के नेता किम जोंग उन (Kim Jong Un) का जिक्र होते ही एक ऐसे नेता की छवि सामने आती है जो कि तानाशाह (Dictator Kim Jong Un) की तरह की सोच रखता है और नागरिकों के ऊपर कड़े कानून लागू करता है. किम जोंग अक्सर दुनिया को धमकाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कुछ दिन पहले उन्होंने अपने लोगों के साथ कुछ ऐसी बातें कहीं जिससे लोग फूट फूट कर रोने लगे. किम जोंग उन का यह वीडियो (Kim Jong Un Emotional Speech) अब सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है.

दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान किम जोंग उन ने कोरोना की लड़ाई में सैन्य चिकित्साकर्मियों के काम की जमकर प्रशंसा की और मुश्किल हालात में देश की सेवा करने के लिए उनका आभार प्रकट किया. किम की बातें सुनकर वहां मौजूद सैन्य चिकित्सा कर्मियों की आखों से आंसू बहने लगे.

अपने भाष के दौरान किम जोंग उन ने कहा कि जब देश में इमरजेंसी थी तब पीपल्स आर्मी के स्वास्थ्य कर्मियों ने अग्रिम मोर्चा संभाला. महामारी से लड़ाई में देश के लिए ये महान उपलब्धि थी, जिसने बुखार से चिंतित लोगों का विश्वास बढ़ाया और महामारी को खत्म कर दिया.

North Korean military medics weep at Kim Jong-un’s praise for the successful fight against COVID-19.

Recently, Kim Jong-un solemnly announced the victory over the coronavirus in North Korea. pic.twitter.com/cATi5Mq0pg

— NEXTA (@nexta_tv) August 19, 2022