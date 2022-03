उत्तर कोरिया ने दागी लंबी दूरी की घातक बैलिस्टिक मिसाइल, किम जोंग-उन ने जारी किया VIDEO

सियोल. उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग-उन ने नई मिसाइल का एक प्रोमो वीडियो जारी किया है. दरअसल, इस वीडियो के जरिए उत्तर कोरिया ने अपने सबसे आधुनिक और लंबी दूरी की मिसाइल परीक्षण का फुटेज पूरी दुनिया के सामने रखा है. उत्तर कोरिया ने अपने नेता किम जोंग-उन के आदेशानुसार अपनी सबसे बड़ी अंतर-महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (आईसीबीएम) का परीक्षण किए जाने की पुष्टि की है. ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका के साथ “लंबे समय से जारी टकराव” के मद्देनजर तैयारी करते हुए उत्तर कोरिया अपनी परमाणु क्षमता का विस्तार कर रहा है.

उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया की ओर से शुक्रवार को एक खबर में इस प्रक्षेपण की पुष्टि की गई. इससे एक दिन पहले, दक्षिण कोरिया तथा जापान ने कहा था कि 2017 के बाद से अपने पहले लंबी दूरी के परीक्षण में उत्तर कोरिया ने राजधानी प्योंगयांग के पास एक हवाई अड्डे से एक आईसीबीएम का प्रक्षेपण किया है. विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर कोरिया अपने शस्त्रागार को आधुनिक बनाने के लिए तेजी से कार्रवाई कर रहा है और ठप पड़ी परमाणु निरस्त्रीकरण वार्ता के बीच अमेरिका पर रियायतें देने के लिए इसके जरिये दबाव डालना चाहता है.

उत्तर कोरिया तथा जापान के बीच समुद्र में गिरी मिसाइल

उत्तर कोरिया की आधिकारिक ‘कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी’ (केसीएनए) ने बताया कि ह्वासोंग-17 (आईसीबीएम) 6,248 किलोमीटर (3,880 मील) की अधिकतम ऊंचाई पर पहुंची और उत्तर कोरिया तथा जापान के बीच समुद्र में गिरने से पहले उसने 67 मिनट में 1,090 किलोमीटर (680 मील) का सफर तय किया. एजेंसी ने दावा किया कि परीक्षण ने वांछित तकनीकी उद्देश्यों को पूरा किया और यह साबित करता है कि आईसीबीएम प्रणाली को युद्ध की स्थिति में तुरंत इस्तेमाल किया जा सकता है.

Kim Jong-un releases promo video for new missile

Footage of North Korea’s latest missile test has been released, taking the form of a slickly edited promo video. pic.twitter.com/t9BjxuPqL1

— RT (@RT_com) March 25, 2022