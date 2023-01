VIDEO- पाकिस्तान में आसमान पर पहुंचे पेट्रोल-डीजल के दाम, भड़के लोगों ने लाहौर में फ्यूल पंप को लगाई आग

इस्लामाबाद: पाकिस्तान में आर्थिक स्थिति (Pakistan Economic Crisis) से हालात बदतर होते जा रहे हैं. पाकिस्तान सरकार ने खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ाने के बाद अब पेट्रोल और डीजल के भी दाम (Price hike in petrol-diesel) बढ़ा दिए हैं. पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम 35 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं, जिससे लोगों ने गुस्से में आकर लाहौर में एक पेट्रोल पंप (Lahore Petrol Pump) ही आग के हवाले कर दिया. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल भी हो रहा है.

पाकिस्तान में लोग पहले से ही बाढ़ और खाद्य पदार्थों की कीमतों से परेशान थे, लेकिन अब लोगों पर एक और मुसीबत आकर गई है. पाकिस्तान की स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि लोगों में अब बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं बची है. पाकिस्तान के ट्विटर यूजर पाक मुजाहिदीन ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, ‘पेट्रोल का दाम 35 रुपये बढ़ने के बाद लाहौर में पेट्रोल पंप में लोगों ने आग लगा दी. पाकिस्तान के लोग बहुत गुस्से में हैं.’

Lahore #Petrol pump set on fire after increase of rs 35 in petrol. People of #Pakistan are very angry. #PakistanEconomy #PetrolDieselPrice #Petrolprice pic.twitter.com/89j0Fxb9Kd

— Pak Mujahideen 🇵🇰 (@pakmujaheed) January 30, 2023