लंदन: रेलवे ब्रिज के नीचे लगी भीषण आग, मीलों दूर तक दिखा धुएं का गुबार

लंदन: साउथवार्क में आग लगने की एक भीषण घटना हुई है. यहां यूनियन स्ट्रीट पर रेलवे पुल के नीचे आग लग गई है. हालांकि काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया. इस भीषण आग को बुझाने के लिए दमकल की 10 गाड़ियां और लगभग 70 दमकलकर्मी कोशिश में लगे रहे. दरअसल इस रेलवे आर्च के नीचे कई वाहन मौजूद थे जिनमें से कुछ गाड़ियां जलकर खाक हो गई.

लंदन फायर ब्रिगेड ने बताया कि फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है और इसकी जांच जारी है. राहत की बात रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है.

Firefighters remain at the scene of the fire under the railway arches in #Southwark. Crews also investigated smoke coming from a platform at #LondonBridge Underground Station and confirmed this was coming from the blaze at the railway arches https://t.co/5xIpC4mpKN pic.twitter.com/oEGMWV7hQE

— London Fire Brigade (@LondonFire) August 17, 2022