कोविड का असर: 6 महीने पहले हुआ था संक्रमण, अब भी खड़े होना मुश्किल... इस लड़की की दास्तान सुन घबराए लोग

नई दिल्ली. कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके लोगों के लिए लंबे समय तक रहने वाले कोविड-19 (Long Covid-19 Effect) के लक्षण परेशान करने वाले साबित हो सकते हैं. ये एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है जो कि संक्रमण के तुरंत बाद प्रभावित कर सकती है. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इस संबंध में भी संज्ञान लिया है. अध्ययनों में पाया गया है कि कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले 10-20 फीसदी आबादी में यह स्थिति विकसित हो सकती है. कोविड-19 के नए वेरिएंट्स जिनमें कि तेजी से फैलने का खतरा ज्यादा है उन्होंने स्वास्थ्य एजेंसियों और एक्सपर्ट्स की चिंता बढ़ा दी है.

हाल ही में एक यूट्यूबर डियाना काउअर्न ने ट्विटर पर कोविड को लेकर एक ऐसी बात शेयर की जिसे पढ़कर लोग हैरान हो रहे हैं. 11 जनवरी 2023 को किए अपने ट्वीट में डियाना ने बताया कि, “छह महीने पहले मुझे कोविड हुआ था. आज भी मैं खड़े होकर नहा नहीं सकती. वीडियो कॉल नहीं कर सकती. किताबें नहीं पढ़ सकती. गाड़ी नहीं चला सकती. लेकिन मैं फिर भी ठीक होने की लड़ाई लड़ रही हूं.”

