किसी कार या बस से कही ज्यादा लंबे हैं इस महिला के नाखून, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नाम

नई दिल्ली: दुनिया भर में लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए तरह तरह के काम करते हैं. इस बीच अमेरिका की एक महिला ने अपने नाम एक अनोखा रिकॉर्ड दर्ज किया है. डायना आर्मस्ट्रांन्ग नाम की महिला ने दुनिया में सबसे लंबे नाखून का रिकॉर्ड बनाया है. इस रिकॉर्ड के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने डायना के नाम की घोषणा मंगलवार को की थी.

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार अमेरिका के शहर मिनिसोटा की रहने वाली 63 वर्षीय डायना ने दोनों हाथों में सबसे लंबे नाखून रखने वाली महिला का रिकॉर्ड बनाया है. गिनीज बुक ऑप वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार डायना के दोनों हाथों के नाखूनों की लंबाई 42 फीट 10 इंच है. बताया जा रहा है कि डायना ने पिछले 25 साल से नाखून नहीं काटे हैं.

डायना आर्मस्ट्रांन्ग महिला की उम्र 63 साल है. डायना ने इसी साल मार्च में सबसे लंबे नाखून रखने का रिकॉर्ड अपने नाम किया था. इस रिकॉर्ड को अपने नाम करने के लिए उन्होंने 25 साल कड़ी मेहनत की है. बताया जा रहा है कि डायना ने पिछली बार अपने नाखून 1997 में काटे थे.

New record: Longest fingernails on a pair of hands (female)

Diana Armstrong (USA) has been growing her fingernails for over 25 years and has vowed to never cut them again…https://t.co/c8HTr4oDmd pic.twitter.com/7wnElFOn7M

— Guinness World Records (@GWR) August 2, 2022