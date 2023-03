VIDEO: खतरनाक कलाबाजी! पायलट ने दुनिया के सबसे छोटे हैलीपैड पर कराया विमान लैंड, स्टंट देख घबराए लोग

World Smallest Helipad. अपनी कलाबाजी और स्टंट के लिए मशहूर पोलैंड के मशहूर पायलट ल्यूक जेपिएला (Luke Czepiela) ने 212 मीटर की ऊंचाई पर ऐसे करतब दिखाए कि देखने वालों के होश उड़ गए और वे अपने दांतों तले अंगुलियां दबाने को मजबूर हो गए. उन्होंने दुबई की 56 मंजिला इमारत बुर्ज अल अरब होटल के 27 मीटर चौड़े हैलीपैड पर अपने विमान को लैंड कराया हैं. ये हैलीपैड दुनिया का सबसे छोटा कमर्शियल हैलीपैड है. कम चौड़ाई वाला, इतनी ऊंचाई पर बना यह हैलीपैड विमान लैंडिंग के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है और हल्की चूक से जान भी जा सकती है.

तीसरे प्रयास में मिली सफलता

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ल्यूक इसके लिए पिछले दो सालों से तैयारी कर रहे थे. इन्होंने इस स्टंट को अंजाम देने के लिए रेडबुल मोटरस्पोर्ट्स (Red Bull) द्वारा तैयार किए गए खास विमान का उपयोग किया. रेड बुल मोटरस्पोर्ट्स ने अपने इंस्टाग्राम पर ल्यूक के वीडियो को पोस्ट किया है. इसमें ल्यूक को विमान के साथ बुर्ज अल अरब की 56वीं मंजिल पर बने हैलीपैड की तरफ उड़ते हुए आते देखा जा सकता है. इतने छोटे से हैलीपैड पर तेज गति से आते विमान को लैंड कराते देखना बेहद ही रोमांचक है. हालांकि ल्यूक को पहले दो प्रयासों में सफलता नहीं मिलती है लेकिन वो हार नहीं मानते हैं और अंततः तीसरे प्रयास में उन्हें लैंडिंग कराने में सफलता मिलती है.

Attempting the worlds first plane landing on a helipad by Red Bull #worldsfirstplanehelipadlanding #plane #helipad #dubai #burjalarab #sbmedia pic.twitter.com/YqlH7bFcxu

