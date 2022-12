अमेरिका: कैलिफोर्निया में आया 6.4 तीव्रता का भूकंप, 70 हजार घरों में बिजली गुल, लोगों में दहशत

वॉशिंगटन. उत्तरी कैलिफोर्निया में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं. रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.4 मापी गई है. शक्तिशाली भूकंप कैलिफोर्निया के उत्तरी तट पर काफी तीव्र था, जिससे वहां पर अधिक नुकसान भी हुआ है. हम्बोल्ट काउंटी शेरिफ कार्यालय के अनुसार, कम से कम 11 लोगों के घायल होने की सूचना है, जबकि 2 अन्य लोगों की मौत हुई है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, भूकंप उत्तरी कैलिफोर्निया के एक ग्रामीण क्षेत्र फेरनडेल के पास आया था, जो सैन फ्रांसिस्को के लगभग 345 किमी उत्तर पश्चिम और प्रशांत तट के करीब है.

मंगलवार को आए इस भूकंप की वजह से घर, सड़कें, बिजली और पानी की सुविधाओं को भारी नुकसान पहुंचा है. हजारों लोग बिना बिजली के रहने को मजबूर हो गए थे. इलेक्ट्रिक ग्रिड ट्रैकिंग वेबसाइट PowerOutage.us के अनुसार, भूकंप के तुरंत बाद फेरनडेल और आसपास के हम्बोल्ट काउंटी में लगभग 79,000 घरों में बिजली नहीं थी. हम्बोल्ट काउंटी के आसपास की सड़कों और घरों को व्यापक नुकसान हुआ है.

Earthquake of magnitude 6.4 occurred near Ferndale, a rural stretch of Northern California about 345 km NW of San Francisco & close to the Pacific coast, cutting off power to 70,000 people, and damaging some buildings & a roadway, injuring two people, reports The Associated Press

— ANI (@ANI) December 20, 2022