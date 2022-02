न्यूयॉर्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा से तोड़फोड़, भारतीय दूतावास ने की निंदा, US स्टेट डिपार्टमेंट से शिकायत

न्यूयॉर्क: अमेरिका में भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) की मूर्ति को नुकसान पहुंचाया गया है. यूएस में भारतीय दूतावास (Indian Consulate) ने यह जानकारी दी और इस घटना की कड़ी निंदा की. मैनहट्टन में यूनियन स्क्वॉयर के पास शनिवार को किसी अज्ञात शख्स ने महात्मा गांधी की कांस्य प्रतिमा (Mahatma Gandhi Statue) के साथ तोड़फोड़ की. भारतीय दूतावास ने इस घटना को घृणित करार दिया है. वहीं इस घटना के बाद भारतीय और अमेरिकी समुदाय के बीच निराशा फैल गई.

न्यूयॉर्क में स्थित कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया ने कहा कि शनिवार को यह घटना घटी. जब किसी अज्ञात व्यक्ति ने महात्मा गांधी के प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया. भारतीय दूतावास ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की और कहा कि यह मुद्दा स्थानीय अधिकारियों के समक्ष उठाया जाएगा.

