मलाला यूसुफजई और असर मलिक ने आखिर क्यों निभाई पाकिस्तान क्रिकेट टीम की खास रस्म? जानिए सब कुछ

नई दिल्ली: 24 साल की नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला युसुफजई (Malala Yousafzai) मंगलवार को बर्मिंघम में असर मलिक (Asser Malik) के साथ शादी के बंधन में बंध गईं. मलाला पहले ही दुनिया को अपनी शादी की खुशखबरी (Malala Yousafzai Assar Malik Wedding) दे चुकी हैं और अब उनके पति ने भी मलाला के साथ अपनी फोटो शेयर करते हुए एक बहुत ही प्यारा पोस्ट शेयर किया है. इस पोस्ट के साथ उन्होंने मलाला के साथ अपने निकाह पर खुशी जाहिर की है. शादी के बाद मलाला और असर ने एक रस्म निभाई है, जिसे पाक क्रिकेट टीम भी फॉलो करती है और इस बात की जानकारी भी असर ने अपने पोस्ट के जरिए ही दी है.

शेयर की गई फोटो में असर और मलाला इस रस्म को निभाते नजर आ रहे हैं. दरअसल, मलाला युसुफजई और असर मलिक ने अपनी शादी के बाद अपना वेडिंग केक भी काटा और असर के पोस्ट के मुताबिक, यह परंपरा पाक क्रिकेट टीम के बीच काफी लोकप्रिय है, जिसे उन्होंने भी फॉलो किया.

अपने पोस्ट में असर मलिक लिखते हैं- ‘मलाला के रूप में, मुझे सबसे ज्यादा सपोर्टिव, एक सुंदर और दयालु साथी मिला – मैं अपनी बाकी की पूरी उम्र उनके साथ बिताने के लिए बहुत उत्साहित हूं. हमारे निकाह की शुभकामनाओं के लिए आप सभी का धन्यवाद. अपनी क्रिकेट टीम की परंपरा का पालन करते हुए हमने विक्टरी केक काटा.’

In Malala, I found the most supportive friend, a beautiful and kind partner — I’m so excited to spend the rest of our life together.

Thank you all for the wishes on our Nikkah. In following our cricket team’s tradition, we had to do a victory cake cutting. pic.twitter.com/KSGQOHsY64

— Asser Malik (@MalikAsser) November 10, 2021