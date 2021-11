PHOTOS: मलाला युसुफजई ऑक्सफोर्ड से हुईं ग्रैजुएट, पति के साथ सेलिब्रेट की खुशी, तस्वीरें वायरल

नई दिल्ली: नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला युसुफजई ( Nobel Peace Prize laureate Malala Yousafzai) पाकिस्तानी कार्यकर्ता हाल ही में शादी के बंधन में बंधीं थी अब उन्होंने एक और उपलब्धि हांसिल कर ली है. उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी (Oxford University ) से ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट कर ली है. ग्रेजुएट होने की कुछ तस्वीरों को सोशल मीडिया (Social Media) में भी पोस्ट कीं. मलाला ने ऑक्सफोर्ड से दर्शन, राजनीति और अर्थशास्त्र में स्नातक किया है. उन्होंने सेलिब्रेशन की फोटोज शेयर करते हुए लिखा कि कोरोना महामारी (Corona Pandemic) के कारण ड्रिग्री मिलने में देर हो गई. मलाला के पति असर ने भी उनकी फोटोज को सोशल मीडिया (Social Media Viral Photos) में अपने फैंस के साथ शेयर किया है.

मलाला और उनके पति के अलावा उनकी इस उपलब्धि की कुछ तस्वीरें उनके पिता जियाउद्दीन युसुफजई ने भी कार्यक्रम की कुछ तस्वीरें ट्विटर पर साझा की हैं. उन्होंने लिखा कि यह बेहद खुशी का क्षण है. मलाला ने अब आधिकारिक तौर पर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त कर ली है.

मलाला को जब डिग्री मिली उस कार्यक्रम में उनके पति असर मलिक भी मौजूद थे. मलाला ने मलिक के साथ भी फोटो को अपने फैंस के साथ शेयर किया है. असर और मलाला ने हाल ही में इंग्लैंड के बर्मिंघम में शादी की थी. अपने एक बयान को लेकर वे शादी के बाद काफी सुर्खियों में छाई हुईं थीं.

