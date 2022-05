कजाकिस्तान: बच्चे की जान बचाने के लिए 8वीं मंजिल पर चढ़ा शख्स, दांव पर लगाई जान

नूर सुल्तान. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स एक इमारत की 8वीं मंजिल पर फंसे बच्चे को रेस्क्यू करता नजर आ रहा है. वीडियो कजाकिस्तान का बताया जा रहा. वीडियो में देखा जा सकता है कि इमारत की खिड़की पर एक छोटे बच्चे को झूलता देख शख्स ने बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी. बच्चे को बचाने वाले व्यक्ति की पहचान 37 वर्षीय सबित शोंतकबाएव के रूप में हुई है. वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर हर कोई सबित की तारीफ कर रहा है.

घटनास्थल पर मौजूद एक सोशल मीडिया यूजर ने यह वीडियो शेयर किया है. वीडियो के साथ कैप्शन पर लिखा है कि सबित एक दोस्त के साथ जा रहे थे, तभी उन्होंने इमारत के पास भीड़ देखी, वहां हंगामा हो रहा था. तभी उन्होंने एक बिल्डिंग की 8वीं मंजिल की खिड़की पर एक बच्चे को लटका हुआ देखा, वह जल्दी से सातवीं मंजिल पर पहुंचे और बच्चे को बचा लिया. वीडियो में वह बिना किसी झिझक या हेलमेट के तीन साल की बच्ची को बचाने के लिए खिड़की से बाहर चढ़ता हुए दिखाई दे रहे हैं.

(Kazakhstan): Sabit Shontakbaev was walking with a friend yesterday when he saw a dangling toddler holding on for her life from a window on the 8th floor of a building. Immediately Sabit rushed into the building & ran up, getting access to the apt. below.pic.twitter.com/klmjWgFIXc

