VIDEO: किंग चार्ल्स और क्वीन कैमिला पर प्रदर्शनकारी ने फेंका अंडा, पुलिस ने लिया हिरासत में

किंग चार्ल्स (King Charles) और उनकी पत्नी क्वीन कैमिला की तरफ अंडा फेंकने का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया है. स्काई न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक किंग चार्ल्स और उनकी पत्नी यॉर्क में एक पारंपरिक समारोह मं शामिल होने पहुंचे थे. इसी दौरान भीड़ में मौजूद एक प्रदर्शनकारी ने उनकी तरफ अंडा फेंका.

हालांकि घटना में किंग चार्ल्स और उनकी पत्नी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा. फौरान मौके पर मौजूद पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे एक शख्स को हिरासत में ले लिया. आपको बता दें कि क्वीन एलिजाबेथ के निधन के बाद किंग चार्ल्स तृतीय ब्रिटेन के नए किंग बने हैं. फिलहाल किंग उत्तरी इंग्लैंड के दो दिवसीय दौरे पर हैं.

Sky’s Royal Correspondent @laurabundock reports from York where a protester has been detained for throwing an egg towards King Charles.

Latest: https://t.co/NdZEfUVO88

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/uj8n7Me9Ve

— Sky News (@SkyNews) November 9, 2022