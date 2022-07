जापान में 50 से अधिक लोगों को घायल करने के बाद मारा गया लुटेरा बंदर

टोक्यो. पश्चिमी जापान के लोग इन दिनों लुटेरे बंदरों के आतंक से परेशान हैं. यामागुची शहर से बंदरों के कांटने और खरोंच मारने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. स्थानीय अधिकारी, लुटेरे बंदरों के गिरोह को पकड़ने के लिए हफ्तों से कोशिश कर रहे हैं. जापान में रह रहे इन उपद्रवी बंदरों ने अबतक 50 से अधिक लोगों को घायल कर दिया है. बुधवार को जापान के स्थानीय अधिकारीयों ने बताया कि हमला करने वाले बंदरों के झुंड में से हमने एक लुटेरे बंदर को पकड़ कर मार डाला है.

ट्रैंक्विलाइज़र बंदूक से मारा गया

स्थानीय कृषि विभाग के एक अधिकारी ने एएफपी (AFP) को बताया कि लुटेरे बंदर को पकड़ने के बाद ट्रैंक्विलाइज़र बंदूक से गोली मारी गई थी. उसकी आयु करीब चार साल थी और यह लगभग आधा मीटर लंबा था.

Marauding monkey caught, killed in Japan.

Local authorities are still hunting the rest of a gang of Japanese macaques that have attacked and wounded nearly 50 people in western Japanhttps://t.co/x2F6S9oYAe pic.twitter.com/YVYRPcggMI

— AFP News Agency (@AFP) July 27, 2022