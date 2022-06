मेडिकल के छात्र अब होलोग्राफिक मरीजों से सीखेंगे डॉक्टरी के गुर, ब्रिटेन में शुरू हुआ यह प्रशिक्षण, देखें VIDEO

नई दिल्ली. ब्रिटेन में मेडिकल के छात्रों ने अनूठा प्रयोग किया है. दरअसल, मेडिकल के छात्रों को इंसान की बॉडी को समझने के लिए पहले सिमुलेशन यानी नकली या उसी तरह की कृत्रिम बॉडी से सीखना होता है. लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ कैंब्रिज के छात्रों ने होलोग्राफिक मरीज तैयार किया है जो देखने में बिल्कुल वास्तविक मरीज की तरह लगता है. एनडीटीवी की खबर के मुताबिक इस होलोग्राफिक मरीज के साथ इंसान की तरह आभासी इलाज किया जा सकता है. इस तरह की तकनीक से मेडिकल के छात्र इंसानी शरीर को बेहतर ढंग से समझ भी सकते हैं और उसका बेहतर ढंग से इलाज की बारीकियों के बारे में भी जान सकते हैं.

लगता है जैसे होलोग्राम में वास्तविक जीवन है

यह कारनामा यूनिवर्सिटी ऑफ कैंब्रिज में एडेनब्रूक अस्पताल के छात्रों ने किया है. इसे होलो सिनोरियो (HoloScenarios) नाम दिया है. सबसे खास बात यह है कि इस होलोग्राम में ऐसा लगता है कि वास्तविक जीवन है और उससे भी दिलचस्प बात यह है कि इसे कहीं से भी इस्तेमाल किया जा सकता है. यानी अगर होलोग्राम की तकनीक दिल्ली में लगी है और बिहार के मेडिकल कॉलेज का छात्र इस होलोग्राम मरीज को देखकर सीखना चाहता है तो तकनीकी की मदद से ऐसा किया जा सकता है. इस तकनीकी को कैंब्रिज यूनिवर्सिटी एनएचएस फाउंडेशन ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ कैंब्रिज और लॉस एंजिल्स स्थित गिगएक्सआर ने विकसित की है.

Medical students at Addenbrooke’s are the first in the world to experience a new way of learning, using the latest in mixed reality holographic patients.

The new training application HoloScenarios is being developed in partnership with @Cambridge_Uni and @GIGXR1. pic.twitter.com/Pr3BFsqWhy

— Cambridge University Hospitals NHS (@CUH_NHS) June 27, 2022