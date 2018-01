I was 4 the first time I was abused sexually. I was in college when it blew out of proportion.

People tell me not to talk to respect my families honour. Is my families honour packed in my body? I am a proud,strong,loving survivor. No shame on me or my kids. Only pride 4 being me

— Nadia Jamil (@NJLahori) January 13, 2018



I was sexually abused by our cook at age 6. My parents took action but everyone remained silent as if it was my shame. At 34 I realised how it had impacted my life.the only shame is keeping SILENT #ChildAbuse #shame #NoMoreChildAbuse #MeToo #JusticeForZainab #HowToStopChildAbuse

— Frieha Altaf (@FriehaAltaf) January 14, 2018



#childabuse #saynotochildabuse #metoo The Maulvi who came to teach me the Quran abused me sexually .I froze in fear day after day .

Share in support of children subjected to the sick acts ..by so called custodians of our religion

— Maheen Khan (@Maheenkhanpk) January 14, 2018

के कसूर में 7 साल की बच्ची के रेप और हत्या के बाद से ही विरोध का सिलसिला जारी है. अब इस विरोध में पाकिस्तानी फ़िल्म कलाकार और फ़ैशन डिज़ाइनर भी उतर पड़ी हैं. जिन्होंने ट्विटर पर #MeToo अभियान के जरिए अपने साथ हुए यौन शोषण का जिक्र किया.#MeToo अभियान की शुरुआत बीते साल हॉलीवुड से हुई थी. जब कई अभिनेत्रियों ने जाने माने प्रोड्यूसर हार्वी वीनस्टीन पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे इसके बाद भारत समेत दुनिया के तमाम देशों में #MeToo अभियान महिलाओं की आवाज़ बनकर उभरा. अब #MeToo को हथियार बनाकर पाकिस्तान की महिलाएं भी यौन शोषण के ख़िलाफ आवाज़ उठा रही हैं.पाकिस्तान की एक्ट्रेस नादिया जमील ने अपने साथ हुई घटना का जिक्र ट्विटर पर किया. नादिया ने लिखा कि जब मैं 4 साल की थी तब पहली बार मेरा यौन शोषण किया गया.जब मैं कॉलेज में पहुंची तो ऐसी घटनाएं हद से ज़्यादा होने लगीं. लोगों ने परिवार की इज्जत का हवाला देकर मुझे चुप रहने की नसीहत दी. नादिया ने आगे लिखा कि क्यो मेरे परिवार की इज्जत मेरे जिस्म में भरी है?पाकिस्तान की मॉडल फ़रिहा अल्ताफ़ ने भी ट्विटर पर #MeToo को अपनी आवाज़ बनाते हुए लिखा कि जब मैं 6 साल की थी तो मेरे रसोइये ने मेरा यौन शोषण किया. मेरे घरवालों ने उसे निकाल दिया लेकिन मेरे साथ हुई घटना का जिक्र किसी से भी नहीं किया क्योंकि ये शर्म की बात थी. जब मैं 34 साल की हुई तब मुझे एहसास हुआ कि उस ज़्यादती ने मुझ पर क्या असर डाला?फ़ैशन डिजाइनर महीन ख़ान ने भी एक मौलवी पर यौन शोषण का आरोप लगाया. महीन ने लिखा कि जो मौलवी मुझे क़ुरान पढ़ाने आता था उसी ने मेरा यौन शोषण किया. लेकिन मैं डर के मारे अब तक ख़ामोश रही. हमारे धर्म के तथाकथित ठेकेदारों ने ही हमें शर्मसार किया.'मी-टू' कैम्पेन कितना असरदार है इसका अंदाजा इसी लगाया जा सकता है टाइम्स मैगजीन ने 2017 का टाइम पर्सन ऑफ ईयर चुना. मैगजीन ने इस कैम्पैन को 'द साइलेंस ब्रेकर्स' नाम दिया.