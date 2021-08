Afghanistan Crisis: तालिबान के हथियारों से नहीं डर रहे लोग, शहर-शहर में कर रहे हैं प्रदर्शन

काबुल. 20 साल के बाद तालिबान के एक बार फिर से अफगानिस्तान पर कब्जे (Taliban in Afghanistan) के बाद हर तरफ खौफ का मंजर है. तालिबान के लड़ाके लगभग हर शहर की सड़कों पर हथियार लहरा रहे हैं. आगे क्या होगा किसी को कुछ भी पता नहीं. ज्यादातर लोगों को लगता है कि एक बार फिर से उन्हें बंदूकों के साए में रहने होगा. लिहाज़ा अफगानिस्तान के लोग अब तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर आए हैं. काबुल से लेकर कंधार और फिर जलालाबाद हर जगह अफगानी प्रदर्शन कर रहे हैं. कई जगह से गोलीबारी की भी खबरें आ रही हैं. इसके बावजूद अफगानी अपनी हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर डटे हैं.

चरमपंथी किसी भी असंतोष को दबाने के लिए अग्रसर हैं जबकि उन्होंने वादा किया है कि अफगानिस्तान पर अपने पिछले शासन की तुलना में वे उदार होंगे. कई लोगों को ये डर सता रहा है कि तालिबान महिलाओं के अधिकारों और मानवाधिकारों के विस्तार के दो दशक के प्रयासों को बर्बाद कर देगा.

Independence day protest in #kabul. Women and girls, men and boys screaming LONG LIVE #Afghanistan OUR NATIONAL FLAG IS OUR IDENTITY! They marched past #Taliban with some Talibs screaming back at protestors, waving their guns at them but finally the protestors passed. pic.twitter.com/yutJcmstAP

