तालिबान का डर! अफगानिस्तान के इकलौते गर्ल्स स्कूल की संस्थापक ने जला डाले सारे रिकॉर्ड, कहा- बच्चों को बचाना है

काबुल. तालिबान ने आज से ठीक एक हफ्ते पहले यानी 15 अगस्त को काबुल (Taliban Rules Afghanistan) पर कब्जा किया था. अफगानिस्तान में औपचारिक तौर पर अभी तालिबान की सरकार नहीं बनी है, लेकिन कट्टरपंथी तालिबानियों ने एक हफ्ते के अंदर ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है. कहा जा रहा है कि तालिबान के लड़ाकों ने अभी से ही कई सरकारी संस्थानों पर कब्जा जमा लिया है. तालिबान ने पहला फतवा भी जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक अब लड़के और लड़कियां एक साथ स्कूल में नहीं पढ़ सकेंगे. लिहाजा तालिबानियों के डर से एक गर्ल्स स्कूल की को फाउंडर ने अपने बच्चों के सारे रिकॉर्ड को आग के हवाले कर दिया. उनका कहना है कि इससे बच्चों और उनके परिवार को बचाया जा सकता है.

ये अफगानिस्तान में लड़कियों के लिए इकलौता बोर्डिंग स्कूल है. शुक्रवार को स्कूल की को-फाउंडर शबाना बसीज-रसीख ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें देखा जा सकता है कि बच्चों के सारे रिकॉर्ड को आग के हवाले कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि वो रिकॉर्ड को मिटा नहीं रही है, बल्कि वो बच्चों और उनके परिवार की पहचान छुपाने के लिए ऐसा कर रही हैं. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, ‘लगभग 20 साल बाद अफगानिस्तान में एकमात्र लड़कियों के बोर्डिंग स्कूल की संस्थापक के रूप में, मैं अपने छात्रों के रिकॉर्ड को मिटाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें और उनके परिवारों की रक्षा करने के लिए जला रही हूं.’

रसीख ने लिखा, ‘मेरे छात्र, सहकर्मी, और मैं हमारे हमेशा जीवंत वैश्विक गांव के प्रति अत्यधिक आभार के साथ सुरक्षित हैं. मेरी कृतज्ञता को उचित रूप से व्यक्त करने का समय आ जाएगा, लेकिन अभी कई ऐसे हैं जो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं. मैं उनके लिए टूट गई और तबाह हो गई.’

Nearly 20 years later, as the founder of the only all-girls boarding school in Afghanistan, I’m burning my students’ records not to erase them, but to protect them and their families.

— Shabana Basij-Rasikh (@sbasijrasikh) August 20, 2021