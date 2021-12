ईरानी सैनिकों और तालिबानी लड़ाकों के बीच हुई हिंसक झड़प, ताबड़तोड़ फायरिंग का वीडियो वायरल

तेहरान. अफगानिस्तान (Afghanistan Crisis) में तालिबान (Taliban Government) के कब्जे के बाद कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है. आए दिन आतंकी हमले हो रहे हैं. इस बीच ईरान के सैनिकों और तालिबानी लड़ाकों के बीच अफगानिस्तान-ईरान की सीमा (Afghanistan Iran Border) पर हिंसक झड़प की भी खबर है. गल्फ न्यूज की जानकारी के मुताबिक, हालांकि इस हिंसक झड़प में किसी की मौत की कोई खबर नहीं है. झड़प के बाद कहा गया कि ऐसा ‘गलतफहमी’ की वजह से हुआ है.

इस घटना के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. जिसमें तालिबानी लड़ाके हथियारों के साथ दिखाई दे रहे हैं. इनके बीच गोलीबारी भी हुई है. तालिबानियों को जवाब देते हुए ईरान की तरफ से गोले दागे गए. ईरान की न्यूज एजेंसी तस्नीम ने पुष्टि करते हुए बताया है कि ये लड़ाई हिरमंद काउंटी के शाघालक गांव में हुई है.

ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) से जुड़ी तस्नीम एजेंसी ने कहा कि तस्करी का मुकाबला करने के लिए अफगानिस्तान के साथ लगी सीमा के पास ईरानी क्षेत्र में दीवारें खड़ी की गई हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ ईरानी किसानों ने दीवारों को लांघ लिया था लेकिन वह फिर भी ईरान की सीमा के भीतर ही थे. लेकिन तालिबानी बलों ने लगा कि किसान उनके इलाके में आ गए हैं, जिसके चलते उन्होंने गोलीबारी करना शुरू कर दिया.

#BREAKING: Clashes between the Taliban and Iran border forces underway. Taliban asked reinforcments. pic.twitter.com/tVUHYsak90

— Tajuden Soroush (@TajudenSoroush) December 1, 2021