इजरायल की सड़कों बच्चों से लेकर बड़े सभी बन गए 'जॉम्बी', दिल दहलाने वाला Video

यरूशलम. दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में 31 अक्टूबर को हैलोवीन डे (Halloween Day) मनाया गया. हैलोवीन डे को लोग अजीबोगरीब डरावनी कॉस्ट्यूम पहनकर मनाते हैं. इजराइल में भी इस दिन डरावना नजारा दिखा. तेल अवीव में बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी जॉम्बी (Zombie Walk in Israel)जैसा मेकअप करके सड़कों पर निकले थे. इन्हें देखकर एक बार के लिए कोई भी डर सकता है. बता दें कि ईसाइयों का यह त्योहार हर साल अक्टूबर के आखिरी रविवार को मनाया जाता है.

एक वीडियो में तेल अवीव की जॉम्बी वॉक को देखा जा सकता है. वीडियो के साथ लिखा गया, ‘लोगों ने कॉस्ट्यूम और फेस पेंट के साथ तेल अवीव की जॉम्बी वॉक में हिस्सा लिया.’ वॉक में हिस्सा लेने वाले डन्नी ने बताया कि वह इस वॉक में 2011 से हिस्सा ले रहे हैं और हर साल यहां आते हैं. करीब डेढ़ साल से जॉम्बी वॉक का आयोजन नहीं किया जा रहा था.

VIDEO: People wearing costumes and face paint pose as they take part in a “Zombie walk” in Tel Aviv pic.twitter.com/YwbNYsMehy

— AFP News Agency (@AFP) October 31, 2021