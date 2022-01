Video: क्या हमास की जासूसी के लिए डॉल्फिन को ट्रेनिंग दे रहा इजराइल?

तेल अवीव. जासूसी के मामले में इजराइल (Israel) का पूरी दुनिया में कोई जवाब नहीं. दुश्मन देशों की जासूसी के लिए इजराइल की एजेंसी मोसाद (Mossad) ऐसे ऐसे तरीकों का इस्तेमाल करती है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते. जासूसी के लिए खासतौर पर डॉल्फिन का इस्तेमाल किया जाता है. इसके लिए उन्हें खासतौर पर ट्रेनिंग दी जाती है. दरअसल, चरमपंथी समूह हमास (Hamas) ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए आरोप लगाया है कि उसके गोताखोर ने एक डॉल्फिन (Dolphins) को मार दिया, जिसे इजराइल ने ट्रेनिंग दी थी. ट्विटर पर शेयर किए गए वीडियो में एक हार्नेस दिखाया गया है. हमास का दावा है कि इसे उसने डॉल्फिन से बरामद किया है.

रक्षा विशेषज्ञ एच आई सटन के अनुसार देखने से लगता है कि हार्नेस डॉल्फिन की नाक में फिट था. यह अमेरिका और रूसी नौसेना में इस्तेमाल किए जाने वाले हार्नेस के समान है. सटन ने कहा कि हार्नेस पर एक भाला बंदूक जैसा डिवाइस लगा हुआ है. डॉल्फिन दोस्त या दुश्मन में फर्क नहीं कर सकती. इसलिए वे घातक हमला नहीं करती. हालांकि, डॉल्फिन टारगेट मार्क करने के काम आ सकती है. हार्नेस डिवाइस इसी तरह के सिस्टम का हिस्सा हो सकता है.

Killer Zionist dolphins exist, according to a Hamas publication. Abu Hamza explains that a member of Hamas’ Frogman unit who was killed by Israel during the May conflict found the killer dolphin. The device the alleged killer dolphin was wearing is shown in the publication. pic.twitter.com/gvAyynO3YT

