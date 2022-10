तेहरान की कुख्यात एविन जेल में लगी आग, फायरिंग और सायरन की आवाज से गेट के बाहर भीड़ जुटी

तेहरान. ईरान की राजधानी तेहरान में कुख्यात एविन जेल में आगजनी की घटना सामने आई है. ये जेल राजनीतिक कैदियों को रखने वाली सबसे प्रमुख जगह मानी जाती है. सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए फुटेज में जेल से आग की लपटें और धुआं निकलता दिख रहा है. ईरानी पत्रकार और कार्यकर्ता मसीह अलीनेजाद ने ट्वीट किया कि तेहरान की कुख्यात एविन जेल में आग लगी है. वहां से गोलियों की आवाज सुनी गई. कैदियों की जान खतरे में है. कैदियों के परिवार के सदस्य हैरान और भयभीत हैं.

न्यूज एजेंसी एएनआई की एक खबर के मुताबिक ये आग ऐसे समय लगी है, जब ईरान पिछले कई दशकों में अपनी सबसे तेज अशांति से हिला हुआ है. सितंबर में 22 वर्षीय महसा अमिनी की मौत के बाद से सड़कों पर प्रदर्शन हुए हैं. विरोध प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सैकड़ों लोगों को कथित तौर पर एविन जेल भेज दिया गया है. आगजनी की घटना के बाद कैदियों के परिवार के लोग एविन जेल की ओर बढ़ने लगे. इन लोगों ने कहा कि एविन जेल से गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है और धुआं देखा जा सकता है. कैदियों के कुछ परिवार तो एविन जेल के मेन गेट के सामने जमा हो गए हैं.

