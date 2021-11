ईरान ने अमेरिका पर लगाया तेल चुराने का आरोप, शेयर किया Video

तेहरान. ईरान ने अमेरिका पर बड़ी चोरी का आरोप लगाया है. ईरान का कहना है कि ओमान सागर में यूएस के जहाजों (US Vessel) ने ईरान के तेल टैंकर (Oil Tanker) को चुराने की कोशिश की. ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने अमेरिकी सेना के इस प्रयास को नाकाम कर दिया है. इस टैंकर पर हजारों लीटर कच्चा तेल लदा हुआ था. बाद में ईरानी सेना इस जहाज को अपने देश की प्रादेशिक सीमा में लेकर पहुंची. ईरान ने यह नहीं बताया है कि यह घटना कब की है. वहीं, अमेरिका ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है.

ईरान की इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग (IRIB) ने इस घटना का कथित वीडियो भी जारी किया है. वीडियो में ईरान के झंडे लगे इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के स्पीड बोट दिखाई दे रहे हैं. ये ईरानी तेल टैंकर की सहायता के लिए आसपास के इलाकों में गश्त कर रहे हैं. वीडियो में कई हथियारबंद स्पीडबोट दो जहाजों की ओर बढ़ती दिखाई देती हैं. इनमें से एक जहाज अमेरिकी नौसेना के डिस्ट्रॉयर या मिसाइल क्रूजर जैसा है.

Did Iran rumble US crude oil theft attempt? State media release alleged footage

Iran’s state news agency IRIB has released footage they say shows the Revolutionary Guard naval forces blocking an alleged US attempt to steal crude oil in the Gulf of Oman. pic.twitter.com/abXnrX0SCV

— Ignorance, the root and stem of all evil (@ivan_8848) November 3, 2021