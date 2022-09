VIDEO: ईरान में हिजाब पर हल्ला बोल, प्रदर्शन में मारे गए भाई की कब्र पर महिला ने काटे बाल

नई दिल्ली. ईरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शन उग्र हो चुका है. अब तक 41 से अधिक मौतों और 700 से अधिक गिरफ्तारियों के साथ यह और तेज हो गया है. प्रोटेस्ट में मारे गए एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार का वीडियो वायरल हो रहा है. जवाद हैदरी की बहन ने उनकी कब्र पर अपने बाल काटे हैं. वहीं अन्य महिलाओं ने कब्र पर फूल चढ़ाए. ईरानी पत्रकार और कार्यकर्ता मसीह अलीनेजाद ने कहा कि अपने बाल काटकर ईरानी महिलाएं अपना दुख और गुस्सा दिखाने की कोशिश कर रही हैं.

ईरान से शुरू हुआ हिजाब विरोधी प्रदर्शन अब कई देशों में फैल चुका है. न्यूज एजेंसी एएफपी के अनुसार हाल ही में फ्रांसीसी पुलिस ने पेरिस में विरोध कर रहे सैकड़ों लोगों को तेहरान के दूतावास पर मार्च करने से रोकने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया. वहीं लंदन में पुलिस ने यूके दूतावास के बाहर सुरक्षा घेरे को तोड़ने की कोशिश करने के आरोप में कई प्रदर्शनकारियों को पकड़ा है.

Javad Heydari’s sister, who is one of the victims of protests against the murder of #Mahsa_Amini, cuts her hair at her brother’s funeral.#IranRevolution #مهسا_امینیpic.twitter.com/6PJ21FECWg

— 1500tasvir_en (@1500tasvir_en) September 25, 2022