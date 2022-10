Video : ईरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शन में लगे नारे- सारे मुल्ला भाग जाओ

पेरिस. ईरान में 22 वर्षीय महसा अमिनी की मौत के बाद से विरोध प्रदर्शन की आग पिछले 5 हफ्ते से धधक रही है. वहीं सरकार इस विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए तरह-तरह की कोशिश कर रही है. इसी कड़ी में सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया है, जिसके चलते गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने शनिवार को फिर से सड़कों पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया.

बता दें कि महसा अमिनी की 16 सितंबर को पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी, जिसे बाद से पूरे ईरान में विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है. देश में वर्षों से देखे जा रहे सड़क विरोधों की सबसे बड़ी लहर में युवा महिलाएं सबसे आगे रही हैं.

प्रदर्शन कर रहीं महिलाओं ने तेहरान के शरीयती टेक्नोलॉजी और बिजनेस कॉलेज में आयोजित एक सभा का वीडियो शेयर किया है. वीडियो में महिलाएं जमकर नारेबाजी कर रही हैं. वीडियो में गन, टैंक और ‘मुल्लाओं भाग जाओ’ जैसे नारे लगा रही हैं.

न्यूज एजेंसी एएफपी द्वारा सत्यापित फुटेज में, तेहरान के पश्चिम में हमदान शहर में एक ऐतिहासिक गोल चक्कर के पास करोड़ों लोगों ने नारेबाजी करते हुए और सीटी बजाते हुए सुरक्षा बलों पर चीजें फेंकी.

Demonstrations in a series of cities in Iran today

Here in Tehran:”Mullah must get lost”#IranProtests pic.twitter.com/kiGHxmIDJi

— mina bai (@bai_mina) October 12, 2022