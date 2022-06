ईरान में मुस्लिम लड़कियों ने स्पोर्ट इवेंट के लिए उतारा हिजाब, मिलेगी कड़ी सजा

तेहरान. ईरान की पुलिस ने दक्षिणी शहर शिराज में स्केटबोर्डिंग डे (Skateboarding Event) पर हिजाब न पहनने के लिए कई किशोर लड़कियों को गिरफ्तार किया है. सरकारी मीडिया ने इसकी जानकारी दी. शिराज पुलिस प्रमुख फराज शोजाई के हवाले से न्यूज एजेंसी IRNA ने बताया कि कई लड़कियों ने स्पोर्ट इवेंट के अंत में धार्मिक मान्यताओं और कानूनी नियमों को तोड़ते हुए हिजाब उतार दिए. पुलिस ने कई आयोजकों को भी गिरफ्तार किया है.

डेलीमेल की खबर के अनुसार, इस इवेंट में इस्लामिक नियमों का खुलेआम उल्लंघन करने के आरोप में पांच आयोजकों को हिरासत में लिया गया है. शिराज पुलिस प्रमुख फराज शोजाई ने कहा, ‘न्यायपालिका के सहयोग से, गुरुवार को कई अपराधियों और इस आयोजन से जुड़े लोगों की पहचान की गई और उन्हें गिरफ्तार किया गया.’

रूढ़िवादी देश ईरान में सभी महिलाओं और किशोर लड़कियों के लिए हिजाब पहनना अनिवार्य है. शोजाई ने कहा, ‘धार्मिक और कानूनी नियमों का पालन किए बिना किसी स्पोर्ट्स या नॉन-स्पोर्ट्स इवेंट का आयोजन करना सख्त मना है और आयोजकों को कानून के मुताबिक सख्त सजा दी जाएगी.’

Going viral in Iran. Many young girls & boys met for an outside party, with girls ignoring compulsory hijab laws. Their sheer confidence & indifference to the regime's morality rules have shocked officials. This generation is the nightmare of the regime

